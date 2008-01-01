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Сугробы на Сахалине растут

ИА "Метеоновости" / 11:46 Понедельник, 30 ноября



В минувший день, 29 ноября, погодные условия на Сахалине определяла барическая ложбина, прошел снег, ветер поднимал метели. На юге Сахалина и в центральных районах, в зоне действия атмосферного фронта, снегопады были очень сильными, выпало до 32 мм осадков в пересчете на воду. Снегопад продолжался и утром 30 ноября. Снежные шапки после столь обильного снегопада увеличиваются до 30 см, а ветер наметает более высокие сугробы.



В первый день зимы влияние циклона ослабеет, атмосферное давление начнет расти. Пройдет снег от небольшого до умеренного, ветер в порывах усилится до 12-17 м/с. Днем термометры покажут - / meteonovosti.ru /



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