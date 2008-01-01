

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дожди в Калужской области сменятся снегопадами

ИА "Метеоновости" / 12:13 Понедельник, 30 ноября



Высокий фон атмосферного давления поддерживает в средней полосе Европейской России обширный антициклон. Но и влияние средиземноморского циклона велико. На юг Центрального федерального округа атмосферные фронты циклона принесли дожди. В Калужской области 29 и ночью 30 ноября дожди были сильными, выпало до 32 мм осадков. В ближайшие дни температура воздуха понизится, дождь сменится мокрым снегом и снегом. На дорогах образуется гололедица. 1 декабря при пасмурной погоде пройдет снег, мокрый снег. Ожидается налипание мокрого снега, местами гололедица. Температура воздуха от -3 до +2 градусов. 2 декабря власть над погодой перейдет к антициклону. Осадки прекратятся, похолодает до 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



