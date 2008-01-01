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Новости погоды


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Дожди в Калужской области сменятся снегопадами


ИА "Метеоновости" / 12:13 Понедельник, 30 ноября

  Высокий фон атмосферного давления поддерживает в средней полосе Европейской России обширный антициклон. Но и влияние средиземноморского циклона велико. На юг Центрального федерального округа атмосферные фронты циклона принесли дожди. В Калужской области 29 и ночью 30 ноября дожди были сильными, выпало до 32 мм осадков. В ближайшие дни температура воздуха понизится, дождь сменится мокрым снегом и снегом. На дорогах образуется гололедица. 1 декабря при пасмурной погоде пройдет снег, мокрый снег. Ожидается налипание мокрого снега, местами гололедица. Температура воздуха от -3 до +2 градусов. 2 декабря власть над погодой перейдет к антициклону. Осадки прекратятся, похолодает до 0..-5 градусов. / meteonovosti.ru /
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