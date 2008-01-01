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Новости погоды


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О погоде в округах Москвы


ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 30 ноября

  В 12 часов в Москве облачная погода, местами небольшие осадки, и порывы ветра до 12м. Температура воздуха в округах столицы: Центральном 0,8..2,1 градуса, в Северном 0,9..1,4 градуса, в Северо-Восточном 0,6..1,4 градуса, в Восточном 0,2..1,2 градуса, в Юго-Восточном 0,2..1,2 градуса, в Южном 0,6..1,4 градуса, в Юго-Западном 0,0..1,2 градуса, в Западном 0,6..1,4 градуса, в Северо-Западном 0,9..1,2 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 0,8..1,1 градуса, на территории Новой Москвы местами небольшие осадки, температура воздуха 0,5..1,1 градуса. / meteonovosti.ru /
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