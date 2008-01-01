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Штормовой ветер на Ямале
ИА "Метеоновости" / 13:38 Понедельник, 30 ноября
Погодные условия на севере Западной Сибири диктует обширный циклон и его атмосферные фронты. Циклон добрался до севера Сибири с Атлантики и несет на Ямал и на Таймыр очень теплый воздух. Температура превышает привычные значения на 12-14, а в северных районах и на 20 градусов. Но рекордов пока нет. Помимо тепла поставляет циклон и снегопады, а также метели. Циклонический вихрь очень силен, перепады давления в нем велики, и порывы ветра достигают штормовой силы. 29 и ночью 30 ноября продолжительная метель отмечалась в Ямало-Ненецком округе, ветер в порывах усиливался до 28 м/с. В ближайшие дни погоду в Ямало-Ненецком округе станет определять антициклон, осадки прекратятся, ветер стихнет. Преобладающая температура воздуха ночью -7..-12 градусов, днем -3..-8, что выше привычных значений на 12-14 градусов. / meteonovosti.ru /
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