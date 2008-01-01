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В Бурятии морозы окрепнут

ИА "Метеоновости" / 13:51 Понедельник, 30 ноября



Повышенный фон атмосферного давления сохраняется в Бурятии. Днем легкий морозец, ночью подмораживает до -20 градусов. Не обходится и без осадков - коррективы в погоду вносят атмосферные фронты. Да и на высоте атмосфера неустойчива. 29 и ночью 30 ноября Бурятию пересекал холодный атмосферный фронт. Он принес обильные снегопады. Количество выпавших осадков достигло 19 мм в пересчете на воду. Высота снега после столь сильного снегопада увеличивается на 18-20 см. Выпавший снег пролежит до весны. В ближайшие дни антициклон над юго-востоком Сибири станет усиливаться, осадки если и пройдут, то лишь местами. Температура воздуха ночью -17..-22 градуса, при облачности -7..-12, на севере при прояснении до -30 градусов. Днем -3..-8, местами -13..-10 градусов. / meteonovosti.ru /



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