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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:19 Вторник, 1 декабря



Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся на периферии антициклона. При облачной погоде временами будет идти снег. Максимальная температура воздуха в Москве -1..+1, по области -4..+1 градуса. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 759 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 85%.



Первый день зимы в Москве и области будет характеризоваться неустойчивостью метеофакторов - плотная облачность и высокая влажность, температура от -1 до +1 градуса, что значительно выше климатических значений, атмосферное давление будет превышать климатическую норму на 10 единиц. Метеочувствительные люди, лица старшего возраста, особенно с сердечно- сосудистыми заболеваниями, перенесшие различные сосудистые нарушения, страдающие частыми приступами мигрени, нарушениями сердечного ритма, ишемической болезнью сердца и атеросклерозом сосудов головного мозга, гипертоники могут испытывать ухудшение самочувствия, у них возможны обострения их хронических заболеваний. Следует отметить, что облачная погода, недостаток солнечного света могут также сказываться на самочувствии, активности, настроении и работоспособности людей молодого возраста и не реагирующих на изменения погоды, не страдающих метеозависимостью. Что здесь посоветовать? - Прежде всего, строго выполнять рекомендации врача, вовремя принять лекарство и не допускать резких " скачков" артериального давления, появления сильных головных болей или болей в области сердца; несмотря на дискомфортный характер погоды постараться хотя в течение часа совершать прогулки на свежем воздухе, что поможет восполнить дефицит кислорода в организме и уменьшить гиподинамию. Если нет противопоказаний, начните день с бодрящего контрастного душа, который еще называют тренажером для сосудов, 5 минут под горячей ( 37-38 градусов), затем под холодной водой и растереть тело жестким полотенцем.



Геомагнитный фон 1 декабря спокойный. / meteonovosti.ru /



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