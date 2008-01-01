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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:09 Вторник, 1 декабря

  Первый день зимы в столице ожидается пасмурным, временами будут приниматься осадки в виде снега и мокрого снега. Температура воздуха "отстает" от графика на три недели, и превышает норму почти на 4 градуса. Но рекорд максимальной температуры обновлен не будет. Самая высокая температура, +6 градусов, отмечалась 1 декабря 1898 года, так же тепло было и в 2006 году. А лютая стужа пришла в этот день в столицу в 1931 году. Под утро 1 декабря минимальная температура понизилась до -24,1 градуса. Рекордное количество осадков выпало в 1900 году, 14,8 мм.

В прошлом, 2019 году, было тепло, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 1.8 градуса, ночью было -2,3 градуса, днем -1,7, осадков не было, да и снежный покров исчез. / meteonovosti.ru /
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