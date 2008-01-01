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В Санкт-Петербурге стартовал турнир сезонов

ИА "Метеоновости" / 09:19 Вторник, 1 декабря



В прошедшие выходные метеорологическая зима впервые заглянула в Северную столицу, но только "на бегу" и "на минутку". В воскресенье, 29 ноября, среднесуточная температура показала первое с начала осеннего сезона отрицательное значение, пусть и совсем небольшое (-0.2). В дополнение к этому примечательному событию город украсил свежевыпавший снежок, выпадавший на этот раз без дождя. Все говорило о том, что "зима близко".



Увы, первое свидание зимы с городом на Неве оказалось очень коротким. В заключительный день осени оттепель вернулась в Санкт-Петербург, столбики термометров снова превысили нулевую отметку. Но и зима далеко не ушла, и все говорит о том, что на этой неделе намечается турнир зимы и осени. И кто из них одержит верх и завоюет сердце красавицы - Северной Пальмиры - пока вопрос. По прогнозам, во второй половине недели вернется слабоморозная зима, а в выходные вероятна победа оттепели.



В отдельные дни пройдут небольшие осадки, ветер юго-восточный, умеренный. / meteonovosti.ru /



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