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В Москве лег снег, местами..

ИА "Метеоновости" / 09:34 Вторник, 1 декабря



За вечер 30 ноября и ночь 1 декабря, когда столичный регион пересекал холодный атмосферный фронт, в Москве местами шел то мокрый снег, то слабая морось. После полуночи температура воздуха на большей части города стала отрицательной. И к утру 1 декабря в городе сформировался снежный покров. На ВДНХ и Балчуге высота его составила 2 см, в Тушине 1 см. На территории Новой Москвы снега местами выпало до 3 см.



Восточная половина столичного региона осталась без снега, а на западе Подмосковья снега нападало, в Волоколамске и Можайске высота снежного покрова достигла 8 см, в Клину 5 см, в Новом Иерусалиме 3 см. / meteonovosti.ru /



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