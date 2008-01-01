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Тропическое возмущение в Индийском океане

ИА "Метеоновости" / 09:50 Вторник, 1 декабря



Над юго-западом Бенгальского залива сформировалась тропическая депрессия, которая отчетливо видна по скоплению облачности в этом районе. По прогнозам в ближайшие сутки депрессия разовьется в тропический шторм и получит имя.



Перемещаясь на северо-запад, циклон будет огибать северо-восточное побережье Шри-Ланки. Здесь ожидаются дожди, которые собьют тридцати градусную жару. / meteonovosti.ru /



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