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Новости погоды
Тропическое возмущение в Индийском океане
ИА "Метеоновости" / 09:50 Вторник, 1 декабря
Над юго-западом Бенгальского залива сформировалась тропическая депрессия, которая отчетливо видна по скоплению облачности в этом районе. По прогнозам в ближайшие сутки депрессия разовьется в тропический шторм и получит имя.
Перемещаясь на северо-запад, циклон будет огибать северо-восточное побережье Шри-Ланки. Здесь ожидаются дожди, которые собьют тридцати градусную жару. / meteonovosti.ru /
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