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Декабрь в Москве не намерен дерзнуть крепкими морозами

ИА "Метеоновости" / 10:05 Вторник, 1 декабря



зимы, хотя и припорошил землю снегом, но при температуре близкой к нулю остается теплым. Средняя температура выше многолетних значений почти на 4 градуса. И все же в последующие дни первой недели месяца температура будет соответствовать сезону. В наступившем декабре будут еще и оттепели, и мороз, но, по прогнозу специалистов, в целом декабрь 2020 года ожидается теплее обычного. По климату в декабре средняя месячная температура воздуха в Москве -6,1 градуса, количество осадков 56 мм.



Если рассматривать статистику декабрей в Москве с момента инструментальных наблюдений, то есть с 1879 года, то чаще всего первенец зимы был холодный (в 67 годах), то есть средняя за месяц температура воздуха была ниже нормы на 1 и более градусов, 49 раз настоящей русской зиме установиться не удалось и средняя температура декабря оказывалась на 1 и более градусов выше многолетних значений. И лишь в 15 годах декабрь был верен себе.



Правда, суровым нравом этот месяц отличался в ранние годы периода наблюдений. Так, с 1915 по 1946 годы, лишь три раза декабрь был теплый. В остальных 29 случаях это месяц отличился морозной погодой.



В последние годы погода декабря редко испытывала москвичей холодами. В текущем тысячелетии лишь 4 раза: в 2001, 2002, 2010 и 2012 годах средняя температура завершающего год месяца "отстала" от нормы более, чем на 1 градус. В остальные годы сильных морозов этот месяц не принес. Именно в этот период зарегистрирован самый теплый декабрь за всю историю наблюдений. В 2006 году средняя за месяц температура при и норме -6.1 градуса оказалась положительная и составила +1.2 градуса.



Аномально теплым был и декабрь прошлого года, но до рекорда он не дотянул, средняя температура в нем также была с плюсом, +0.8 градуса. / meteonovosti.ru /



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