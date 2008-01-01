

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Ноябрь в Москве вошел в тройку лидеров по теплу

ИА "Метеоновости" / 10:48 Вторник, 1 декабря



Последний осенний месяц сохранил все черты переходного сезона. Были и оттепели, и слабые морозцы, и осадки сразу в трех фазах: дождя, снега и мокрого снега. В большинстве дней месяца температура превышала климатические данные, лишь дважды за месяц во второй декаде температура была ниже нормы, под утро морозы окрепли до -5..-7 градусов (по данным метеостанции ВДНХ). И средняя за месяц температура воздуха оказалась выше нормы более, чем на 3 градуса.



Рекордно теплым ноябрь 2020 года в Москве не стал, но в тройку лидеров вошел.



Абсолютный рекорд по теплу остается за 2013 годом, когда средняя месячная температура оказалась +4 градуса при норме -1.2 градуса. Всего на 0.1 градуса отстала от него средняя температура месяца в ноябре 1996 года. И ноябрь 2020 года стал третьим на этом пьедестале. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



