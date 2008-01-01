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Зима на севере Сибири началась с сильных снегопадов

ИА "Метеоновости" / 10:49 Вторник, 1 декабря



Атлантические циклоны один за другим смещаются по северным морям. Проникнуть вглубь континента им не дает обширный антициклон, распространивший свое влияние от Баренцева до Охотского морей. А потому вихри весь арсенал аномально теплого и влажного воздуха оставляют в приполярных районах.



В завершении ноября очередной циклон, пришедший из Атлантики, кружил над севером Карского моря.Ненецкий автономный округ, Ямал и Таймыр находились в непосредственной близости от его центра. В этих районах отмечались снегопады, метели при ветре до 21-23 м/с. Север Красноярского края пересекал контрастный атмосферный фронт, связанный с циклоном, и погода здесь была крайне неблагоприятная: снегопады, продолжительная метель при ветре до 27м/с.



К 1 декабря высота снега в районе Норильска увеличилась до 75 см и это самые высокие сугробы на территории России.



Кроме снегопадов циклон на север Сибири поставляет очень теплый воздух. Морозы в Норильске совсем небольшие, ночью -5:-10 градусов, днем и вовсе от -1 до -6. Аномально теплая погода с метелями и порывистым ветром сохранится и в ближайшие пару дней. Во второй половине недели циклон начнет продвигаться вглубь континента, в западные районы Якутии. Север Сибири окажется в его тыловой части и будет открыт для вторжения арктического холода. Температура начнет понижаться и к выходным морозы под утро окрепнут до -15:-20 градусов, днем до -10:-15. Но и такие значения температуры существенно выше нормы. / meteonovosti.ru /



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