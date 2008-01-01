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Новости погоды
В выходные в Москве рекордно высокое атмосферное давление
ИА "Метеоновости" / 11:24 Вторник, 1 декабря
В выходные дни погоду в столичном регионе станет определять мощный антициклон. И хотя центр его будет располагаться над Средней Волгой, атмосферное давление в Москве превысит значение 765 мм рт ст,(1020 гПа) и станет рекордно высоким.
Для 5 декабря рекорд по давлению принадлежит 2001 году и составляет 764,3 мм рт ст. (1019 гПа) , для 6 декабря 766,9 мм рт ст. (1022,5 гПа) в 2002 году. / meteonovosti.ru /
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