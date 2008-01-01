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В Поволжье морозы крепчают

ИА "Метеоновости" / 11:29 Вторник, 1 декабря



Завершающий осень месяц дерзнул морозами лишь в Поволжье. Первая половина ноября, как и других жителей Европейской России, радовала жителей Среднего Поволжья теплом. В отдельные дни температура днем повышалась до +8:+10 градусов. Но к середине месяца тепло сменили морозы. Похолодание было связано с установлением антициклонального характера погоды. Самой холодной стала третья пятидневка месяца. Атлантика уже не оказывала отепляющего влияния, и в ночные часы при малооблачном небе воздух остывал до температуры -9:-14 градусов. Но к завершению ноября морозы ослабели.



Погода начавшегося декабря намерена вернуть холода. Сегодня и в ближайшие дни центр антициклона расположится над Самарской областью. Именно она станет самой холодной в Поволжье. В течение недели морозы усилятся в ночные часы до -18:-23 градусов, днем будет около 15 мороза. В других районах Поволжья морозы не столь суровые, даже на севере Приволжского округа, в Кировской области под утро до -18 градусов. Такая же минимальная температура ожидается и на юге, в Саратовской области. Среднесуточная температура в первой пятидневке декабря предполагается на 9 и более градусов ниже нормы. При этом осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /



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