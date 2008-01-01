Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
1 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Поволжье морозы крепчают


ИА "Метеоновости" / 11:29 Вторник, 1 декабря

  Завершающий осень месяц дерзнул морозами лишь в Поволжье. Первая половина ноября, как и других жителей Европейской России, радовала жителей Среднего Поволжья теплом. В отдельные дни температура днем повышалась до +8:+10 градусов. Но к середине месяца тепло сменили морозы. Похолодание было связано с установлением антициклонального характера погоды. Самой холодной стала третья пятидневка месяца. Атлантика уже не оказывала отепляющего влияния, и в ночные часы при малооблачном небе воздух остывал до температуры -9:-14 градусов. Но к завершению ноября морозы ослабели.

Погода начавшегося декабря намерена вернуть холода. Сегодня и в ближайшие дни центр антициклона расположится над Самарской областью. Именно она станет самой холодной в Поволжье. В течение недели морозы усилятся в ночные часы до -18:-23 градусов, днем будет около 15 мороза. В других районах Поволжья морозы не столь суровые, даже на севере Приволжского округа, в Кировской области под утро до -18 градусов. Такая же минимальная температура ожидается и на юге, в Саратовской области. Среднесуточная температура в первой пятидневке декабря предполагается на 9 и более градусов ниже нормы. При этом осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-1
Ср.
2 дек.
-2
Чт.
3 дек.
-4
Пт.
4 дек.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Окаукуеджо		 -43
Сусуман

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Амбикапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100