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Осенние рекорды крайнего севера

ИА "Метеоновости" / 15:35 Вторник, 1 декабря



В самой северной материковой точке Евразии, Азии и России, на мысе Челюскин, осень текущего года стала рекордно теплой. Сентябрь на севере Таймыра оказался теплее обычного на 7.5 градусов, октябрь - на 8.4, а средняя температура ноября превысила многолетние значения почти на 12 градусов!. При ноябрьской норме -20.7 фактически температура месяца была -9 градусов. Трижды в ноябре максимальная температура устанавливала суточные рекорды. В их числе и последний день месяца. Максимальная температура 30 ноября составила -3.1 градуса (почти, как в Москве), оставив предыдущий рекорд (-5.2) в далеком 1949 году. Среднесуточная температура превысила норму на 18.9! градуса. И все же абсолютный рекорд тепла в ноябре устоял, за весь месяц максимальная температура ни разу не преодолела нулевую отметку в сторону положительных значений и абсолютный максимум месяца со значением +0.2 градуса остался в 2010 году.



Аномально теплым ноябрь войдет в историю наблюдений не только на мысе Челюскин, но и на всей территории крайнего севера Сибири. / meteonovosti.ru /



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