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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:58 Среда, 2 декабря



Западная периферия обширного антициклона будет определять погоду в Москве и в Подмосковье. При облачной погоде с прояснениями обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градус. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 763 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погоду в столице будет определять антициклон. Атмосферное давление останется на повышенном фоне, содержание кислорода в воздухе будет превышать нормальные значения. Для метеочувствительных людей спастический тип погоды, который обусловлен высоким атмосферным давлением и понижением температуры, остается причиной появления симптомов недомогания (головные боли, головокружение, резкое повышение артериального давления тахикардия). Следует не допускать резких "скачков" артериального давления и появления болевых симптомов, принимать заранее лекарства, рекомендованные врачом, иногда помогают и народные средства - горчичники на область шейного отдела позвоночника или самомассаж, седативные препараты растительного происхождения. / meteonovosti.ru /



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