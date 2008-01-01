Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 04:58 Среда, 2 декабря
Западная периферия обширного антициклона будет определять погоду в Москве и в Подмосковье. При облачной погоде с прояснениями обойдется без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -3..-1, по области -6..-1 градус. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и в середине дня составит 763 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.
Погоду в столице будет определять антициклон. Атмосферное давление останется на повышенном фоне, содержание кислорода в воздухе будет превышать нормальные значения. Для метеочувствительных людей спастический тип погоды, который обусловлен высоким атмосферным давлением и понижением температуры, остается причиной появления симптомов недомогания (головные боли, головокружение, резкое повышение артериального давления тахикардия). Следует не допускать резких "скачков" артериального давления и появления болевых симптомов, принимать заранее лекарства, рекомендованные врачом, иногда помогают и народные средства - горчичники на область шейного отдела позвоночника или самомассаж, седативные препараты растительного происхождения. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения