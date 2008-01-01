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Из архива московской погоды
ИА "Метеоновости" / 08:41 Среда, 2 декабря
Наступивший декабрь с первых дней взял курс на понижение температуры. Уже сегодня она в течение суток ожидается ниже нуля градусов и составит в Москве, как ночью, так и днем от -1 до -3 градусов. Ее среднесуточное значение остается пока выше нормы на 2 градуса. Но случались в первых числах декабря и двадцатиградусные морозы. Так, в далеком 1931 году вся первая пятидневка месяца выдалась суровой, под утро столбики термометров уверенно преодолевали отметку в -20 градусов, а под утро 2 декабря похолодало до -25.1, что стало суточным рекордом, непреодолимым и по сей день.
А в 2009 году в этот день потеплело до +9 градусов, и это рекорд, но уже суточного максимума.
Рекордная высота снежного покрова наблюдалась в этот день в 1952 году, сугробы ко 2 декабря подросли до 29 см. / meteonovosti.ru /
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