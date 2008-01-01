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Новости погоды


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Морозная погода сохраняется в Приморье


ИА "Метеоновости" / 09:35 Среда, 2 декабря

  У жителей Приморского края еще свежи воспоминания о натворившем немало бед южном циклоне. 19-20 ноября насыщенный влагой и теплом атмосферный вихрь, зародившийся в Желтом море, столкнулся с отрогом холодного сибирского антициклона.

В результате противостояния атмосферных вихрей на край обрушилось огромное количество осадков, в западных районах выпало 2,5-3 месячные нормы влаги. Осадки выпадали дождем и мокрым снегом, местами с метелью, в ряде районов прошел замерзающий и ледяной дождь, образовался сильный гололед. Дополнением ко всему стал штормовой ветер.

После удара стихии над югом Дальневосточного округа установился огромный морозный антициклон. Он стал гарантом спокойной, но холодной погоды. В ночное время при прояснениях воздух в Приморье выхолаживается до -13..-18, в горных районах мороз еще крепче - до -25..-30! Ожидается, что к исходу рабочей недели в край придет более теплая воздушная масса из Китая. Морозы ослабеют, в выходные на побережье температура перейдет к небольшому "плюсу", затем снова похолодает. Но самое главное - повторения недавних погодных катаклизмов не ожидается как минимум до окончания первой декады декабря. / meteonovosti.ru /
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