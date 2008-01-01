

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Морозная погода сохраняется в Приморье

ИА "Метеоновости" / 09:35 Среда, 2 декабря



У жителей Приморского края еще свежи воспоминания о натворившем немало бед южном циклоне. 19-20 ноября насыщенный влагой и теплом атмосферный вихрь, зародившийся в Желтом море, столкнулся с отрогом холодного сибирского антициклона.



В результате противостояния атмосферных вихрей на край обрушилось огромное количество осадков, в западных районах выпало 2,5-3 месячные нормы влаги. Осадки выпадали дождем и мокрым снегом, местами с метелью, в ряде районов прошел замерзающий и ледяной дождь, образовался сильный гололед. Дополнением ко всему стал штормовой ветер.



После удара стихии над югом Дальневосточного округа установился огромный морозный антициклон. Он стал гарантом спокойной, но холодной погоды. В ночное время при прояснениях воздух в Приморье выхолаживается до -13..-18, в горных районах мороз еще крепче - до -25..-30! Ожидается, что к исходу рабочей недели в край придет более теплая воздушная масса из Китая. Морозы ослабеют, в выходные на побережье температура перейдет к небольшому "плюсу", затем снова похолодает. Но самое главное - повторения недавних погодных катаклизмов не ожидается как минимум до окончания первой декады декабря. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



