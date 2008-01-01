Новости погоды
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
На западе Подмосковья снега прибавилось
ИА "Метеоновости" / 09:55 Среда, 2 декабря
Во вторник, 1 декабря, по западу Подмосковья лежал атмосферный фронт, который подсыпал снежком на западе и в центре Москвы. За день 1 декабря в Клину в виде снега выпало 5 мм осадков, в Можайске и Новом Иерусалиме по 3 мм, в Тушине и Балчуге по 1 мм.
Утром 2 декабря высота снега в Москве немного подросла, на ВДНХ и Балчуге стало 3 см, в МГУ 5 см, в Тушине 2 см. По области самый "высокий" снег лежит в Можайске 10 см, в Волоколамске 9 см, в Клину 7 см, в Новом Иерусалиме 6 см. На востоке и юго-востоке Подмосковья снежный покров не сформировался.
И в ближайшие 5-7 дней ситуация существенно не изменится: антициклон, который будет определять погоду в столичной области, на снег не расщедрится. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|
|По представленной на сайте информации за последний
срок наблюдения