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На западе Подмосковья снега прибавилось

ИА "Метеоновости" / 09:55 Среда, 2 декабря



Во вторник, 1 декабря, по западу Подмосковья лежал атмосферный фронт, который подсыпал снежком на западе и в центре Москвы. За день 1 декабря в Клину в виде снега выпало 5 мм осадков, в Можайске и Новом Иерусалиме по 3 мм, в Тушине и Балчуге по 1 мм.



Утром 2 декабря высота снега в Москве немного подросла, на ВДНХ и Балчуге стало 3 см, в МГУ 5 см, в Тушине 2 см. По области самый "высокий" снег лежит в Можайске 10 см, в Волоколамске 9 см, в Клину 7 см, в Новом Иерусалиме 6 см. На востоке и юго-востоке Подмосковья снежный покров не сформировался.



И в ближайшие 5-7 дней ситуация существенно не изменится: антициклон, который будет определять погоду в столичной области, на снег не расщедрится. / meteonovosti.ru /



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