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Новости погоды


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Возможности декабрьского солнца в Москве


ИА "Метеоновости" / 10:28 Среда, 2 декабря

  Декабрь- самый темный месяц года. В Москве, даже если солнце светит каждый день, за месяц наберется всего 225 часов солнечного сияния. Но совершенно ясной погоды в декабре в наших широтах не бывает. В среднем в Москве бывает только 18 солнечных часов, или 8% от возможного при ясном небе.

В текущем столетии был декабрь, когда солнце совсем не появлялось на небе. Это декабрь 2017 года, с очень теплой погодой ( средняя суточная температура воздуха превышала норму на 6 градусов) и обилием осадков (86 мм). В том году к Новому году снег в Москве, выпадавший в течение месяца, полностью сошел.

А самым солнечным в Москве был декабрь 2002 года, с очень холодной погодой и дефицитом осадков. Солнце светило тогда 51 час, что больше, чем бывает в среднем в январе.

В период с 5 по 10 декабря погоду в Москве будет определять антициклон. При средней продолжительности светового дня около 7 часов, норма по солнечным часам в текущем месяце может быть перевыполнена. / meteonovosti.ru /
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