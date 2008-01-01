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Североатлантический циклон приближается к Скандинавии

ИА "Метеоновости" / 11:07 Среда, 2 декабря



Погода в Скандинавии постепенно портится. Температура воздуха на полуострове превышает привычные показатели на 4-6 градусов. Атмосферное давление на западной периферии антициклона высокое, облаков и осадков мало. Хотя влияние североатлантического циклона уже ощутимо. 1 декабря центр циклона находился над Исландией. На побережье Норвегии ветер в порывах усиливался до 24-29 м/с. Осадков не было. Сегодня, 2 декабря, сохраняется ветреная погода, в отдельных районах будут приниматься осадки в виде снега и мокрого снега, закружат метели. 3 декабря центр циклона достигнет Шпицбергена, атмосферные фронты вытянутся вдоль Норвежского побережья. В Норвегии пройдут осадки в виде снега и мокрого снега, ветер в порывах усилится до 25-30 м/с. Ветреная погода ожидается в Швеции и в Финляндии, но здесь осадков будет меньше. Температура воздуха существенно не изменится. Днем около нуля градусов. В южных районах до +5, на севере до -7 градусов. / meteonovosti.ru /



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