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Новости погоды


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На Таймыре снова метели


ИА "Метеоновости" / 12:01 Среда, 2 декабря

  Обширный циклонический вихрь продвигается вдоль арктического побережья на восток, в то время, как центральные и южные районы Сибири заняты антициклоном. Циклон принес в регион не только снегопады и ветры, но очень теплый воздух. Аномалия температуры на Таймыре доходит до 20 градусов. 1 декабря снова были перекрыты температурные рекорды. На мысе Челюскин термометры показали -4,7 градуса. Предыдущий рекорд, состоявшийся в 1949 году, -7,6 градуса. Небывалое тепло задержалось на Диксоне. Только здесь днем было -0,6 градуса, что незначительно выше рекорда 1969 года (-0,7 градуса). Прошел небольшой снег, при порывистом ветре разыгралась метель. Ветер в порывах усиливался до 22-26 м/с. И на достигнутом циклон не остановится. Ветреная погода сохранится на Таймыре 3 декабря, когда влияние циклона и его атмосферных фронтов на полуострове усилится. Пройдет снег, местами сильный, поднимется метель, ветер в порывах достигнет 25-30 м/с, а на севере ураганной силы, 29-34 м/с. Положительная аномалия температуры сохранится. Температура воздуха на Таймыре превышает климатическую норму на 14-16 градусов. / meteonovosti.ru /
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