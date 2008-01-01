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Новости погоды


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Антициклон несет морозы в Приволжский округ


ИА "Метеоновости" / 12:40 Среда, 2 декабря

  Сибирский антициклон постепенно усиливается. В его власти не только центральные и южные районы Сибири, но также Урал и Приволжский округ. Именно с распространением антициклона было связано похолодание и в Средней полосе. В центральных областях температура хоть и понизилась, но всё еще незначительно превышает климатическую норму, а в Челябинской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областях заметно похолодало. Температура воздуха уже сегодня, 2 декабря, ниже привычных значений на 7-10 градусов. Холодный воздух задержится на юге Урала и в Приволжском округе до конца недели. В Челябинской области преобладающая температура воздуха ночью -16..-21 градус, в горах до -27, днем -4..-9. В Приволжском округе ночью -20..-25, местами до -16, днем -10..-15 градусов. Существенных осадков не ожидается. / meteonovosti.ru /
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