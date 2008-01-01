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Снега в Якутии всё больше

ИА "Метеоновости" / 13:19 Среда, 2 декабря



Антициклон в Якутии так и не спешит установиться, хотя атмосферное давление на большей части территории Республики Саха повышенное. На севере и в центральных районах погодные условия определяет циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Сохраняется не по сезону высокая температура. Несмотря на аномалию, достигающую 10-15 градусов, теплой погоду в Якутии не назовешь. В центральных районах и на юге пока без существенных осадков, а на севере, в зоне действия атмосферных фронтов, снегопады и метели. 1 и ночью 2 декабря ветер в порывах достиг штормовой силы, 28 м/с.



Циклон сохранит влияние на севере Якутии до конца дня 2 декабря. При порывистом ветре станут подниматься метели, пройдет снег, местами сильный. 3 декабря на севере погода успокоится, а на юго-западе и на западе, куда доберутся атмосферные фронты циклона с центром над Эвенкией, пройдет снег, местами сильный, порывистый ветер поднимет метель. Скорость ветра в порывах 15-20 м/с. Сугробы вырастут еще на несколько сантиметров. / meteonovosti.ru /



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