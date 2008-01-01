Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
2 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Снега в Якутии всё больше


ИА "Метеоновости" / 13:19 Среда, 2 декабря

  Антициклон в Якутии так и не спешит установиться, хотя атмосферное давление на большей части территории Республики Саха повышенное. На севере и в центральных районах погодные условия определяет циклонический вихрь и его атмосферные фронты. Сохраняется не по сезону высокая температура. Несмотря на аномалию, достигающую 10-15 градусов, теплой погоду в Якутии не назовешь. В центральных районах и на юге пока без существенных осадков, а на севере, в зоне действия атмосферных фронтов, снегопады и метели. 1 и ночью 2 декабря ветер в порывах достиг штормовой силы, 28 м/с.

Циклон сохранит влияние на севере Якутии до конца дня 2 декабря. При порывистом ветре станут подниматься метели, пройдет снег, местами сильный. 3 декабря на севере погода успокоится, а на юго-западе и на западе, куда доберутся атмосферные фронты циклона с центром над Эвенкией, пройдет снег, местами сильный, порывистый ветер поднимет метель. Скорость ветра в порывах 15-20 м/с. Сугробы вырастут еще на несколько сантиметров. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-3
Чт.
3 дек.
-4
Пт.
4 дек.
-5
Сб.
5 дек.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Тете		 -46
Делянкир

некомфортное место: Диксон
комфортное место: Дакка

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100