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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:13 Четверг, 3 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градус. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 762 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.



Атмосферное давление останется высоким, температура воздуха сохранит отрицательные значения в течение суток и будет в пределах нормы, содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме. Для большинства людей такие внешние условия являются вполне комфортными и не должны вызвать метеопатических реакций. Метеочувствительным людям, склонным к сосудистым спазмам, страдающим частыми приступами мигрени, вегетососудистой дистонией, гипертонической болезнью, вегетативными и психоэмоциональныи расстройствами желательно принять лекарственные препараты, назначенные врачом, чтобы избежать осложнений и нежелательных реакций. / meteonovosti.ru /



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