Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
3 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:17 Четверг, 3 декабря

  Декабрь в столичном регионе начался с отрицательной температуры. Сегодня днем температура воздуха приблизится к климатической норме. Термометры покажут -2..-4 градуса, а в ночные часы морозы усилятся до -6 градусов. О рекордах говорить не приходится. Сильных морозов в это время не наблюдалось с 1902 года, когда воздух под утро 3 января остыл до -28,7 градуса. В 2009 году начало декабря выдалось очень теплым, воздух прогрелся до 8,7 градуса. В этот день в 1986 году в Москве порывистый ветер достигал 15 м/с, а в 1968 году сильный снег целые сутки портил погоду и настроение жителям столичного региона.

В прошлом, 2019 году, температура воздуха была на 2 градуса выше нормы. Ночью -2,9 градуса, днем -1,5 градуса. Небольшой снег побелил улицы города, но надолго не задержался. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-8
Чт.
3 дек.
-4
Пт.
4 дек.
-5
Сб.
5 дек.
-5
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+42
Клонкарри		 -44
Делянкир

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Дехрадун

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100