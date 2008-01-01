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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:17 Четверг, 3 декабря



Декабрь в столичном регионе начался с отрицательной температуры. Сегодня днем температура воздуха приблизится к климатической норме. Термометры покажут -2..-4 градуса, а в ночные часы морозы усилятся до -6 градусов. О рекордах говорить не приходится. Сильных морозов в это время не наблюдалось с 1902 года, когда воздух под утро 3 января остыл до -28,7 градуса. В 2009 году начало декабря выдалось очень теплым, воздух прогрелся до 8,7 градуса. В этот день в 1986 году в Москве порывистый ветер достигал 15 м/с, а в 1968 году сильный снег целые сутки портил погоду и настроение жителям столичного региона.



В прошлом, 2019 году, температура воздуха была на 2 градуса выше нормы. Ночью -2,9 градуса, днем -1,5 градуса. Небольшой снег побелил улицы города, но надолго не задержался. / meteonovosti.ru /



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