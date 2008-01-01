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Крым сопротивляется морозам
ИА "Метеоновости" / 09:19 Четверг, 3 декабря
Температурная карта России посинела от холода. Одним из немногих мест, куда не добрались морозы, остается Крым. Континентальный холод с востока обходит полуостров стороной, в нижней тропосфере сохранится перенос относительно теплых воздушных масс с юга.
Роль калорифера играет все еще достаточно теплое Черное море, температура воды в котором составляет +11..+13 градусов (вода в Азовском охладилось примерно до +7). Правда, небольшие заморозки ночью отмечают метеостанции, расположенные на севере полуострова, в степных районах или достаточно высоко над уровнем моря - на перевалах и горных плато.
Сопротивляться холодной погоде Крым намерен как минимум до окончания этой недели. Местами пройдут небольшие дожди, в некоторых районах ожидается туман. В конце недели ветер развернется на северо-восточный, ожидаются порывы до сильного. Температура ночью +1..+6, в отдельных районах заморозки, на южном берегу +6..+8, днем +8..+13. / meteonovosti.ru /
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