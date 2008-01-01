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Новости погоды


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Облака не уберегли Москву от мороза


ИА "Метеоновости" / 09:37 Четверг, 3 декабря

  В ночь на 3 декабря небо над столицей было малооблачным, температура воздуха после 20 часов преодолела отметку -5 градусов, и далее продолжала понижаться. Минимальная за ночь температура на ВДНХ составила -8,0 градуса, на Балчуге -7,4 градуса, в МГУ -8,8 градуса, в Бутово -9,9 градуса.

На востоке Подмосковья, где влияние малооблачного антициклона было сильнее, мороз перевалил за -10 градусов. Холоднее всего, -12,1 градуса, было в Черустях.С начала холодного сезона это самая низкая температура.

На западе Подмосковья, где небо прикрывали облачка, ночь была теплее: в Новом Иерусалиме -8,7, в Клину -8,6 в Можайске -7,8 градуса. / meteonovosti.ru /
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