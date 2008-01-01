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Тропический циклон "BUREVI" в Бенгальском заливе

ИА "Метеоновости" / 09:55 Четверг, 3 декабря



1 декабря над югом Бенгальского залива образовалась тропическая депрессия, которая развилась до стадии тропического шторма и 2 декабря оказалась между югом Индии и Шри-Ланкой. Этот вихрь стал причиной сильных ливней в южных штатах Индии и на Шри-Ланка. За прошедшие сутки в южных штатах Индии выпало местами более 200 мм осадков, в Шри-Ланка до 190 мм. Дожди понизили температуру воздуха на 5-7 градусов.



Влияние тропического циклона "BUREVI" на вышеуказанные территории сохранится и в ближайшие сутки. / meteonovosti.ru /



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