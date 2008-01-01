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Новости погоды


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Черная метель бушует в Норильске


ИА "Метеоновости" / 11:33 Четверг, 3 декабря

  Таймырский округ оказался во власти циклона, пришедшего с Северной Атлантики. Циклонический вихрь перемещался на восток вдоль арктического побережья. 2 декабря центр циклона добрался до востока Таймыра. На севере Сибири сохраняется повышенный фон температуры, поступают данные о температурных рекордах. Но циклон принес в Таймырский район не только тепло, но также снегопады и метели. В Норильске, знаменитом своими ветрами, 2 декабря порывы достигали штормовой силы, 31 м/с. Метель в Норильске называют черной. И неспроста. В условиях полярной ночи, которая начинается в городе 30 ноября, из-за метели видимость ухудшается до нескольких метров. А ветер нередко усиливается до ураганных значений. Снегопады и метели продолжаются в городе уже несколько дней. Закрыто движение по дороге Норильск-Кайеркан-Алыкель. В аэропорту два рейса были отменены. Жители города делятся в социальных сетях фотографиями и видео заснеженного Норильска.

В ближайшие дни на улучшение погоды рассчитывать не приходится. Влияние циклона и его атмосферных фронтов сохранится. Пройдет снег, местами сильный, ветер в порывах достигнет 25-30 м/с. Температура воздуха днем -8..-13 градусов, ночью в отдельных районах до -20. / meteonovosti.ru /
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