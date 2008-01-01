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В Москву приходит "шубная" пора

ИА "Метеоновости" / 11:47 Четверг, 3 декабря



зиму, жители столичного региона практически забыли о шубах и валенках. Но в ближайшие выходные дни они могут пригодиться, особенно, если выходные проводить на природе.



Столичная погода полностью окажется под влиянием мощного антициклона. Москва не попадет в его центр, но атмосферное давление станет рекордно высоким, что убережет город от осадков.



В субботу облака еще удержат небольшой морозец, ночью в Москве -4..-6, по области до -9 градусов. Днем около -3 градусов, по области до -6. Средняя суточная температура воздуха только приблизится к норме.



В воскресенье станет холоднее, ночью в городе -8..-10 градусов, и днем -5..-7, что ниже нормы на 2-3 градуса.



Холодный период текущей зимы сохранится всю следующую неделю. Придется вспомнить и о шубах, и о варежках. / meteonovosti.ru /



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