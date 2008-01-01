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Новости погоды


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На севере Сибири небывалое тепло и метели


ИА "Метеоновости" / 12:33 Четверг, 3 декабря

  Циклонический вихрь с Северной Атлантики определяет погоду на севере Сибири. Не меньше недели в регионе держится аномально высокая температура. Среднесуточные ее значения превышают климатическую норму на 10-12, а в отдельных регионах и на 18 градусов. И снова рекорды! 2 декабря на Диксоне термометры показали -0,5 градуса. Предыдущий рекорд, -1,1 градуса, был зафиксирован в 1954 году. В Антипаюте было -0,1 градуса. Тогда как вы 2005 году термометры показали -1 градус. Положительная аномалия сохранится на севере Сибири еще несколько дней. Возможно, климатический справочник пополнится новыми значениями.

Но не только температурой, но и сильными ветрами и снегопадами отметился циклон на Ямале и на Таймыре. 2 и ночью 3 декабря мели метели, ветер в порывах усиливался до 26-31 м/с. Непогода задержится в регионе до конца недели. / meteonovosti.ru /
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