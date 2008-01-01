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В Калмыкию придут морозы

ИА "Метеоновости" / 13:29 Четверг, 3 декабря



Сибирский антициклон постепенно расширяет владения. Он уже занял большую часть европейской территории России. Температура воздуха постепенно понижается, облаков и осадков становится меньше. И если в средней полосе температура воздуха постепенно приближается к привычным значениям, то на юге и в Поволжье температура опережает график. Становится всё морознее, температура уже ниже нормы на 4 градуса. И в ближайшие дни ожидается очередное похолодание. В Калмыкии пройдет небольшой снег, усилится ветер. Ожидается аномально холодная погода. Ночью 4 декабря термометры покажут -7..-12 градусов, днем -3..-8. В северной половине еще холоднее, ночью -12..-17 градусов, местами до -22, днем -7..-12. Такая температура ниже нормы на 10-12 градусов. Морозы задержатся в Калмыкии до 8 декабря. / meteonovosti.ru /



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