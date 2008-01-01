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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:26 Пятница, 4 декабря



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода. Местами слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве -4..-2, по области -6..-1 градус. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 763 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 80%.



В столичном мегаполисе установился зимний характер погоды с температурой в течение дня -4..-6 градусов, небольшой снег, колебания атмосферного давления на повышенном фоне. Кислородный режим благоприятный. Это комфортные, тонизирующие погодные условия для практически здоровых и не метеозависимых людей. Но у лиц с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями даже при благоприятных внешних условиях высока вероятность появления метеопатических реакций и симптомов ухудшения самочувствия. Связано это с влиянием атмосферных колебаний и низких температур на сосуды, что может сопровождаться сосудистыми спазмами, резкими повышениями или снижениями артериального давления, приступами стенокардии и мигрени, головокружением. Необходимо контролировать давление, не допускать его резких скачков, принимать лекарства, назначенные врачом, при выходе из теплого помещения на морозный воздух стараться дышать правильно, медленно вдыхать, чтобы не спровоцировать спазмы. При себе иметь препараты первой помощи (валидол или нитроглицерин).



Геомагнитный фон 4 декабря спокойный. / meteonovosti.ru /



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