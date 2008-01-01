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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:10 Пятница, 4 декабря



Зима в Москве и области не намерена сдавать позиции. Антициклон обеспечит столичный регион морозной погодой. Температура воздуха в пределах климатической нормы, местами будет приниматься небольшой снег. Высота его не превышает 2 см. Бывали годы, когда снега не было совсем. В среднем, высота снега достигает 7-8 см, а максимальная высота его в декабре - 45 см. Термометры днем покажут -2..-4 градуса. О рекордах говорить не приходится. Сильных морозов в это время не наблюдалось с 1902 года, когда воздух под утро 4 января остыл до -31,2 градуса. В 2008 году начало декабря выдалось очень теплым, воздух прогрелся до 7,4 градуса. Сильный снег прошел в этот день в 2012 году, количество выпавших осадков достигло 13 мм.



В прошлом, 2019 году, температура воздуха была на 2-3 градуса выше нормы. Ночью -3,2 градуса, днем -0,8 градуса. Прошел снег, высота снежного покрова увеличилась до 3 см. Хотя снежный покров очень быстро исчез - декабрь прошлого года был очень теплым. / meteonovosti.ru /



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