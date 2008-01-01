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Власть антициклона на юге Сибири
ИА "Метеоновости" / 09:17 Пятница, 4 декабря
Многолетний зимний гость Западной Сибири Монгольский антициклон в ноябре 2020 года решил подружиться со своим западным собратом. В итоге синоптическая карта выглядит так: обширное антициклоническое поле с 2 центрами, один над Самарой, второй над Монголией.
Антициклон малоподвижный, с каждым днем укрепляет свои позиции. В ближайшие несколько дней серьезных изменений погоды на юге западной Сибири не предвидится. Без существенных осадков, местами изморозь, дымки, морозные туманы. Из-за температурной инверсии в промышленных центрах Сибири наблюдается дым и смог.
5, 6 декабря ночью столбик термометра опустится до -16..-21 градусов, в горах до -27. Днем -11..-16 градусов, что ниже нормы на 4-6 градусов.
Изменение синоптической ситуации прогнозируется не раньше 7 декабря. / meteonovosti.ru /
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