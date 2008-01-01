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Оттепельные выходные в Санкт-Петербурге

ИА "Метеоновости" / 09:19 Пятница, 4 декабря



Северо-западные районы страны находятся на периферии холодного антициклона с центром над Поволжьем, и его морозные полномочия в Санкт-Петербурге все еще ограничены. В первой половине недели на берегах Невы сохранялась оттепельная погода с небольшими осадками (слабый снег, дождь). В прошедшие сутки немного подморозило и подсушило.



В выходные антициклон уже не сможет удержать "минус" - с запада его теснит область низкого давления над Европой. Ветер с юго-восточного перейдет на южный, умеренный. Температура ночью около нуля, днем +1..+3 градуса, на дорогах ночью местами гололедица.



После оттепельных выходных центр антициклона переместится в Центральный федеральный округ, и волна холода накроет северо-запад России. На следующей неделе в Северной столице хозяйкой станет зима: днем -1..-4, ночью -5..-8. Существенных осадков и снежного покрова не ожидается. / meteonovosti.ru /



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