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Новости погоды
В Поволжье морозы все сильнее
ИА "Метеоновости" / 09:57 Пятница, 4 декабря
В первой половине ноября в Поволжье, как и в других районах европейской территории, отмечалась не по сезону теплая погода. В отдельные дни температура днем повышалась до +8:+10 градусов. Но к середине месяца, с приближением сибирского антициклона, тепло сменили морозы. Атлантика уже не оказывала отепляющего влияния, и в ночные часы при малооблачном небе воздух остывал до температуры -9:-14 градусов. Лишь к завершению ноября морозы ослабели, но ненадолго.
С первых дней декабря сибирский антициклон направился на запад и его центр расположился над Средним Поволжьем и вот уже несколько дней не собирается покидать эту территорию. Самыми студеными оказались Пензенская и Самарская области. В ночь на пятницу местами в этих областях морозы усилились до -25..-26 градусов. Такая же температура была и в северо-западных областях Казахстана. Днем морозы ослабевают до -13..-15 градусов. Средняя суточная температура при таких значениях на 8-10 градусов ниже нормы.
Аномально холодная погода и в низовье Волги: в Волгоградской области морозы минувшей ночью усиливались до -18, а в Астраханской области до -14 градусов.
В то же время на севере Приволжского округа температура выше обычных значений. В Кировской области и Удмуртии минимальная температура не ниже -10 градусов.
Холодный антициклон и на следующей неделе останется полноправным хозяином погоды, а потому на ослабление морозов в ближайшие выходные дни рассчитывать не приходится. Они сохранятся и в первой половине следующей недели. / meteonovosti.ru /
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