Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
4 декабря 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Двадцатиградусные морозы все ближе к центру России


ИА "Метеоновости" / 10:42 Пятница, 4 декабря

  Вся территория Центрального федерального округа России находится под влиянием антициклона с центром над Средним Поволжьем. А потому его наибольшее влияние сказывается в восточной половине округа, где и облаков меньше и морозы сильнее.

Минувшей ночью разброс температур среди областей округа был очень велик. Так, на крайнем востоке Костромской области морозы усилились до -20 градусов. А на западе Смоленской области, где влияние антициклона заметно слабее, столбики термометров устремились к нулевой отметке.

Большой разброс температуры сохранится сегодня и в выходные дни. В дневные часы от 0 на западе округа до -10 на востоке. Под утро в субботу и воскресенье в Смоленской, Брянской и Белгородской областях температура близкая к нулю, а на востоке Костромской и Владимирской областей до -20 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
-4
Пт.
4 дек.
-4
Сб.
5 дек.
-3
Вс.
6 дек.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Лаэ		 -48
Оймякон

некомфортное место: Мусала, Боровец
комфортное место: Данапур

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100