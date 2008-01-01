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Новости погоды
Двадцатиградусные морозы все ближе к центру России
ИА "Метеоновости" / 10:42 Пятница, 4 декабря
Вся территория Центрального федерального округа России находится под влиянием антициклона с центром над Средним Поволжьем. А потому его наибольшее влияние сказывается в восточной половине округа, где и облаков меньше и морозы сильнее.
Минувшей ночью разброс температур среди областей округа был очень велик. Так, на крайнем востоке Костромской области морозы усилились до -20 градусов. А на западе Смоленской области, где влияние антициклона заметно слабее, столбики термометров устремились к нулевой отметке.
Большой разброс температуры сохранится сегодня и в выходные дни. В дневные часы от 0 на западе округа до -10 на востоке. Под утро в субботу и воскресенье в Смоленской, Брянской и Белгородской областях температура близкая к нулю, а на востоке Костромской и Владимирской областей до -20 градусов. / meteonovosti.ru /
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