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Атлантическим циклонам не пробраться вглубь России

ИА "Метеоновости" / 11:24 Пятница, 4 декабря



Малоподвижный и обширный по площади антициклон блокировал путь атлантическим вихрям. Сформировавшись над просторами Атлантики, они с большими скоростями устремляются на восток. Но, попадая в Баренцево море, не могут преодолеть барический барьер и продолжают движение по арктическим морям. Им удается повлиять на погоду лишь крайних северных районов европейской территории, Урала и Сибири.



Очередной циклон в минувшие сутки кружил над Севером Карского моря. На побережье Мурманской области и Ненецкого автономного округа он усилил ветер до 20-25 м/с, в Мурманской области отмечались сложные отложения диаметром до 25 мм. При этом все арктическое побережье находилось в теплом секторе циклона, что сохраняло аномально теплую погоду. Среднесуточная температура превысила норму на 8-12, а в районе Новой Земли на 16 градусов. В четверг днем она колебалась от 1 до 3 градусов мороза, а в районе Амдермы и на Новой Земле она и вовсе преодолела нулевую отметку в сторону положительных значений.



В выходные дни очередной циклон пожалует на север Скандинавского полуострова. Он продолжит защищать Русский север от вторжения арктического холода, сохранив при этом аномально теплую, но неблагоприятную погоду. На побережьях ветер усилится до 20 м/с, в Ненецком а.о. до 22 м/с. Осадки будут идти в виде снега и мокрого снега, ожидаются гололедные явления и отложения мокрого снега. / meteonovosti.ru /



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