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Сибирские сугробы в выходные дни станут еще выше

ИА "Метеоновости" / 13:28 Пятница, 4 декабря



Лишь на азиатской территории атлантическим циклонам удается проникнут вглубь континента. Очередной вихрь в минувшие сутки начал осваиваться в северо-западных районах Якутии. Зона осадков распространилась и на центральные районы Республики, где снег был сильным (до 7 мм), а также на соседний Красноярский край, в центральных районах которого выпало до 16 мм осадков, а на севере края, в Таймырском муниципальном районе отмечались не только снегопады, но и метели, и усиление ветра до 24 м/с.



В субботу циклон продолжит оказывать влияние на погоду западной половины Якутии, а уже следующий вихрь с севера Карского моря переместится на Таймыр и начнет засыпать снегом северную половину Красноярского края. На Таймыре, в Туруханском районе и Эвенкии ожидаются снегопады, метели и порывистый ветер.



Высота снежного покрова в этих районах на 4 декабря максимальная по России и в районе Норильска составляет 76 см. В Якутии высота снежного покрова колеблется от 41 см в западных районах до 25 см на востоке республики. / meteonovosti.ru /



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