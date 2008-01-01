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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:52 Суббота, 5 декабря



В столице погоду предстоящим днём будет определять устойчивый антициклон, точнее его западная периферия, где из-за температурной инверсии местами могут отмечаться незначительные осадки.



По сведениям синоптиков Метеобюро Москвы и области сегодня 5 декабря ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в столице составит -4..-2 градуса, по области -6..-1. Ветер юго-восточного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление очень высокое, 765 мм рт. ст.., кислородный режим благоприятный.



У людей более молодого возраста, закаленных такие внешние условия не вызывают отрицательных реакций, для них такая погода является тренирующей, организм у них начинает активно вырабатывать тепло и адаптация к холоду происходит быстро.



Умеренно морозная погода с высоким содержанием кислорода людям с симптомами хронической усталости и переутомления, психологического дискомфорта помогает привести организм в норму. Легкие физические упражнения или дыхательная гимнастика на балконе, небольшие прогулки на воздухе полезны для организма. Улучшается общее состояние, активизируются защитные клетки, усиливается выработка интерферона, что положительно влияет на иммунитет.



Но на метеочувствительных людей морозный воздух, особенно на фоне очень высокого атмосферного давления, оказывает неблагоприятное влияние. В группе риска лица с проблемами сердца и сосудов, бронхиальной астмой, возможно развитие приступов бронхиальной астмы, стенокардии, внезапное повышение артериального давления. Следует выполнять рекомендации врача, при себе иметь препараты первой помощи, соблюдать осторожность при выходе из тепла на холод.



Геомагнитный фон 5 декабря спокойный. / meteonovosti.ru /



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