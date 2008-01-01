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Новости погоды


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Из архива московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:58 Суббота, 5 декабря

  Календарная зима в этом году совпала с погодой. Наступивший декабрь с первых дней взял курс на понижение температуры и уже сегодня температура воздуха ожидается в пределах нормальных для этого времени года значений. А значит, температурных рекордов ждать не стоит.

Но случалось, что в первых числах декабря столбики термометров в Москве подбирались к тридцатиградусной отметке. Так это случилось в ночь на 5 декабря 1959 года. Минимальная температура понизилась до -27.6 градуса, что стало рекордом суточного минимума. А самым теплым этот день отмечался в 1953 году, в дневные часы температура повысилась до +8.1 градуса и это рекорд, но уже суточного максимума.

Суточный рекорд по осадкам зарегистрирован в 1980 году, когда выпало 15.1 мм, а максимальная высота снега, 30 см, - в 1952 году. / meteonovosti.ru /
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