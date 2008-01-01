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Охотский циклон засыпает снегом восток России
ИА "Метеоновости" / 10:43 Суббота, 5 декабря
С середины недели территория, примыкающая к акватории Охотского моря, а это побережье Магаданской области и Камчатский край, находятся под влиянием циклонического вихря. В пятницу циклон приблизился к Магадану, где стал виновником сильного снега, метелей и порывистого ветра. Атмосферный фронт циклона протянулся через Камчатский край, где также шел сильный снег, местами пополнив декабрьскую копилку осадков на 14 мм.
Сегодня и в воскресенье циклон не меняет своего местоположения, оставаясь кружить вблизи охотского побережья Магаданской области, но давление в центре вихря медленно начинает расти.
Сильный снег на побережье Магаданской области еще сохранится в ночь на воскресенье, а уже днем будет небольшим, местами умеренным. Температура остается существенно выше нормы и в дневные часы на побережье всего от 3 до 8 мороза. В Камчатском крае влияние циклона скажется лишь в западных районах, где и пройдет небольшой, местами умеренный снег, днем также от 3 до 8 градусов с минусом.
Высота снега на побережье Магаданской области подросла до 31 см, в Камчатском крае в южных и западных районах - от 59 до 72 см. / meteonovosti.ru /
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