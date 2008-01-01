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Новости погоды


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В Якутии морозы за 50 градусов


ИА "Метеоновости" / 11:10 Суббота, 5 декабря

  Село Делянкир Оймяконского района Республики Якутия трудно назвать населенным пунктом, поскольку по данным переписи 2001 года здесь проживал всего 1 человек, но наблюдения за погодой в поселке ведутся регулярно. Делянкир считается третьим полюсом холода после Оймякона и Верхоянска. Но в ночь на 5 декабря он обошел по морозам своих конкурентов.

Минимальная температура в Делянкире в 4 часа утра по местному времени составила -51 градус (до таких же значений понижалась температура и в ночь на 4 декабря). В то же время минимум в Оймяконе был -46 градусов, а в Верхоянске -47 градусов. / meteonovosti.ru /
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5 дек.
-4
Вс.
6 дек.
-4
Пн.
7 дек.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+41
Клонкарри		 -47
Усть-Нера

некомфортное место: Мургаш
комфортное место: Сикасо

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