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В Якутии морозы за 50 градусов

ИА "Метеоновости" / 11:10 Суббота, 5 декабря



Село Делянкир Оймяконского района Республики Якутия трудно назвать населенным пунктом, поскольку по данным переписи 2001 года здесь проживал всего 1 человек, но наблюдения за погодой в поселке ведутся регулярно. Делянкир считается третьим полюсом холода после Оймякона и Верхоянска. Но в ночь на 5 декабря он обошел по морозам своих конкурентов.



Минимальная температура в Делянкире в 4 часа утра по местному времени составила -51 градус (до таких же значений понижалась температура и в ночь на 4 декабря). В то же время минимум в Оймяконе был -46 градусов, а в Верхоянске -47 градусов. / meteonovosti.ru /



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