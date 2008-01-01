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На арктическом побережье России задувают сильные ветра

ИА "Метеоновости" / 11:49 Суббота, 5 декабря



В декабре сильные ветра и метели на побережье Ледовитого океана наблюдаются довольно часто. В среднем таких дней бывает от 10 до 15, но в отдельные годы число ветреных дней с метелями достигает 20-25. В наступившем декабре редкий день обходится без этих атрибутов погоды. Тому способствуют атлантические циклоны, один за другим смещающиеся по северным морям.



В завершении рабочей недели сильные ветра задували в Ненецком автономном округе, порывы ветра достигали 23 м/с, отмечалась метель. В Ямало-Ненецком автономном округе метель бушевала при ветре до 23-27 м/с. В Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края уже не первый день заметают метели, идет снег, ветер усиливается до 23 м/с.



В ближайшие дни циклон с центром над Карским морем сохранит неблагоприятную погоду на арктическом побережье Европейской России, Урала и Сибири. В Ненецком а.о. осадки в виде дождя, снега и мокрого снега, метель, ветер до 22 м/с, а в понедельник до 27 м/с. На Ямале и Таймыре, снег, сильный снег, метель, ветер 22-27 м/с, в районе Диксона до 28 м/с. / meteonovosti.ru /



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