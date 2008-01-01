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Контрасты температур в центральных областях России

ИА "Метеоновости" / 12:27 Суббота, 5 декабря



Вот уже несколько дней погоду в центральных областях Европейской России определяет антициклон. В пятницу и в ночь на субботу его центр находился над Казанью. В Центральном округе ближе всех к центру антициклона оказались восточные области. А потому на территории округа отмечались большие контрасты температуры.



Минувшей ночью над Костромской, Ивановской, Владимирской и Рязанской областями небо полностью расчистилось от облаков и температура стала понижаться. Самые низкие ее значения отмечались в 9 часов утра и в областных центрах составили -10..-12 градусов, местами морозы были еще сильнее. На востоке этих областей столбики термометров достигали -22 градусов.



В то же время в Смоленской и Тверской областях небо полностью закрыли облака, а температура колебалась от -1 до -3 градусов, на западе этих областей и вовсе под утро была положительной. / meteonovosti.ru /



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