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Новости погоды


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Сильные холода добрались до Краснодарского края


ИА "Метеоновости" / 13:47 Суббота, 5 декабря

  В этом году погода долго баловала жителей южных районов Европейской России теплом. В Краснодарском крае оно продержалось до второй декады ноября. И лишь с 11 числа в ночные часы температура стала понижаться до заморозков, а днем она составляла от 5 до 10 тепла, тепло сохранялось лишь на черноморском побережье, где температура оставалась выше нормы на 1-3 градуса.

В декабрьские дни в южные районы продолжает поступать холодный воздух. Уже в воскресенье и в начале недели в Волгоградской области ночные морозы усилятся до -20..-23 градусов, в Астраханской области похолодает ночью до -20, днем будет -5..-10 градусов, что ниже обычных для этого времени года значений на 10 градусов.

В Краснодарском крае ночью -2..-7, днем от -4 до +1, лишь на черноморском побережье ночью около 0 градусов, днем +4..+9, а российским островком тепла остается Сочи, где ночью от 3 до 8 тепла, днем воздух прогреется до +11. / meteonovosti.ru /
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