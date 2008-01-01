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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:51 Воскресенье, 6 декабря

  Предстоящим днем погоду в столичном регионе будет формировать северо-западная периферия антициклона. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве -7..-5, по области -8.-3 градус. Ветер юго-восточный 2-5 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 768 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 70%.

В Москве и Подмосковье сохранится влияние антициклона. Атмосферное давление останется высоким, почти на 20 единиц выше нормы, температура воздуха сохранит отрицательные значения, ее среднесуточное значение ожидается на 3 градуса ниже нормы, осадков не ожидается и относительная влажность воздуха небольшая, содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме. Для большинства людей такие внешние условия являются вполне комфортными и не должны вызвать метеопатических реакций. Метеочувствительным людям, склонным к сосудистым спазмам, страдающим частыми приступами мигрени, вегетососудистой дистонией, гипертонической болезнью, вегетативными и психоэмоциональныи расстройствами желательно принять лекарственные препараты назначенные врачом, чтобы избежать осложнений и нежелательных реакций. / meteonovosti.ru /
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